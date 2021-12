Xanddy diz que vive melhor momento com Carla Perez

Xanddy abriu o coração para a revista Contigo. Casado há 13 anos com Carla Perez, o líder do Harmonia do Samba mostra que a relação entre eles é cada vez mais forte. "É o nosso melhor momento. Entendemos mais o que somos de fato. Continuamos lapidando um ao outro e temos a convicção de que nossa união é para sempre. Vamos ficar velhinhos juntos", disse o cantor à revista.

O marido da ex-Loira do Tchan ainda disse que é ela quem cuida da alimentação dele. ""Fazemos exercícios juntos e ela me dá o maior apoio. O problema é só com a alimentação. Ela é muito rigorosa. Às vezes, chego em casa com vontade de comer uma coisa bem gostosa, mas me deparo com a salada que ela prepara. Aí tenho de encarar".

Os dois são pais de Camilly Victória, 12, e Victor Alexandre, 10.

