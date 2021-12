Xanddy desabafa sobre suposta crise com Carla Perez

O cantor Xanddy usou a rede social Instagram, na tarde desta terça-feira, 6, para desabafar. Ultimamente, existia boatos de que o casamento dele com Carla Perez estaria passando por uma crise.

Confira abaixo o desabafo do cantor:

Quando você vive uma vida com Deus, nos seus parâmetros e conceitos, não é necessário provar nada para ninguém, pois ele, o Senhor, sabe de todas as coisas. Eu poderia encarar as notícias atuais e mentirosas sobre o meu casamento com a naturalidade de um mundo onde tudo o que é 'ruim', 'desgastante', que exalte o sofrimento das pessoas, sejam os assuntos mais consumidos pela maioria das pessoas. Mas, em respeito aos profissionais jornalistas (eu disse profissional), aos AMIGOS de imprensa, amigos da família, parentes, aos nossos fãs e aos meus filhos, eu vou responder o que não me perguntaram: Carla e eu somos felizes e já está mais do que na hora de as pessoas desistirem de criar inverdades ao nosso respeito.

Gostaria de deixar muito claro que não temos relação alguma com o que acontece, aconteceu ou vem acontecendo na vida pessoal de outros artistas. Inclusive, a nosso opinião é que isso deve respeito unicamente às partes envolvidas. A crise que eu e minha esposa vivemos, foi superada há 7 anos, quando deixamos Deus fazer morada em nossa casa e, desde então, a paz, a união, o amor, a cumplicidade e o respeito é o que nos une.

Não admitirei brincadeiras com meu nome e o da minha família e não vou poupar esforços para me posicionar juridicamente, com quem insistir inventando coisas ao nosso respeito. As fotos que postamos em nossas redes sociais pessoais, não tem a intenção de servir como um 'comprovante' de que 'está tudo certo com a gente'. Postamos porque antes de qualquer profissão, somos seres humanos, com livre arbítrio com sentimentos e com os direitos naturais de um cidadão comum (como nos vemos). Portanto, para quem dissemina notícias do tipo, ao nosso respeito, e não tem sequer responsabilidade sentimental com a vida do próximo, NÃO daremos respostas a vocês, antes que nos solicite! Mas, aos nossos fiéis seguidores e as pessoas puras e profissionais, fica aqui registrado o nosso sentimento de quão lamentável é constatar que ainda há quem perca o tempo da vida, sobrevivendo, ganhando o pão de cada dia, com um 'jornalismo' sujo, sem ética, sem escrúpulos, falso!

Os valores estão completamente invertidos hoje, isso é o pior de tudo! São poucos os casais, principalmente do meio artístico, que conseguem viver bem e por muito tempo uma relação e, ao invés de darem força e torcerem pela continuidade, fazem ao contrário: tentam minar, tirar a paz de quem tá tranquilo. Estamos muito bem, obrigado! Aos amigos, familiares e fãs, peço que não deem atenção as notícias maldosas sobre a gente ou nosso casamento, blz? Deus abençoe a todos", concluiu o cantor que no domingo, 4, postou foto em que aparece viajando com a mulher.

