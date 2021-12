Xanddy defende celulites de Carla Perez

Quem falar mal de Carla Perez, prepara-se. O maridão dela, o cantor Xanddy, fará sua defesa incondicional. Nesta quinta-feira (9), por exemplo, o vocalista do Harmonia rebateu as críticas de que a ex-loira do É o Tchan estaria fora de forma. Isso porque ela exibiu celulites nas pernas.

"É uma besteira. A maioria das mulheres tem celulite... A Carla é linda. Ela está ótima, estou muito satisfeito. E vou sempre achá-la linda, até quando ela estiver velhinha, com 99 anos", falou Xanddy ao site Ego.

adblock ativo