Xanddy curte neve em viagem de férias nos EUA

Boa parte dos artistas da axé music, após o Carnaval, tirou alguns dias de férias. Xanddy, do Harmonia do Samba, e sua esposa, a apresentadora Carla Perez, não fizeram diferente. Eles, assim como Léo Santana, do Parangolé, e Márcio Victor, do Psirico, embarcaram para os Estados Unidos.

Neste domingo, 17, os dois fizeram questão de compartilhar o momento de descanso com os fãs por meio da rede social Instragram. Eles, no entanto, não informaram em qual cidade norte-americana estão. Apesar disso, é possível notar que neva no local. Acompanham Xanddy e Carla, os filhos Camilly Victoria e Victor Alexandre.

