Xanddy afirma que a união com Carla é para a vida toda

Como antecipamos nesta segunda-feira (24), o casamento de Xanddy e Carla Perez, que completará 11 anos no próximo mês, está às mil maravilhas, diferente do que foi noticiado pelo jornal "Diário de S. Paulo". Nesta terça-feira (25), para acabar com qualquer rumor sobre seu matrimônio, o cantor do Harmonia emitiu uma nota de esclarecimento.

Nela, Xanddy pede "com carinho que a imprensa pare de reproduzir essa inverdade, pois nossos filhos são os mais atingidos com isso, são crianças e ficam sendo interrogados sobre o assunto, isso magoa demais!!".

Leia a íntegra da nota:

"Bom dia...Daqui a exatamente um mês completaremos treze anos juntos e onze de casados, estamos mais maduros e muito mais seguros do que somos um para o outro e certo do que queremos para o nosso futuro. Quero tranquilizar fãs, amigos, e familiares de que essa notícia que andam reproduzindo por aí de que estamos em crise, não passa de uma mentira, estou muito bem com a minha esposa e fico muito triste com tamanha irresponsabilidade da pessoa que inventa uma coisa assim! Muito pelo contrário do que estão dizendo, eu e a Carla estamos comemorando mais uma etapa de sucesso pessoal na nossa família. Peço com carinho a imprensa que parem de reproduzir essa inverdade, pois nossos filhos são os mais atingidos com isso, são crianças e ficam sendo interrogados sobre o assunto, isso magoa demais!!!! Na maioria das viagens internacionais com a banda, Carla me acompanha e aproveitamos para descansar um pouco, estamos ótimos, melhor ainda porque estamos em Cristo e com Cristo tudo é diferente!!! Taí meu desabafo e espero que isso acabe aqui. Obrigado e Deus abençoe", Xanddy.

