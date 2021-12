William e Kate registram nascimento do príncipe George

O príncipe William e sua esposa, a princesa Kate, registraram formalmente na sexta-feira, 2, o nascimento de seu primeiro filho, informou o Palácio de Kensington.

Constam do registro a data e o local de nascimento, além do nome completo da criança: Sua Alteza Real o Príncipe George Louis Alexander de Cambridge.

William e Kate também inscreveram no registro seus nomes completos e a "ocupação" do casal real: príncipe e princesa do Reino Unido. Fonte: Associated Press.

