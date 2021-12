William e Kate lamentam divulgação de fotos de topless

O príncipe William da Inglaterra e sua esposa, Kate Middleton, estão "muito tristes" pela publicação de fotos da duquesa fazendo topless, decisão que qualificam de "grotesca" e "injustificável".

As fotos foram feitas na semana passada na França enquanto os duques passavam férias em uma mansão em Provença de Lorde Linley, sobrinho da rainha Elizabeth II.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 14, pelo palácio de St. James's, que atua de porta-voz oficial dos duques, William e Kate manifestaram seu desgosto por uma revista francesa e um fotógrafo terem invadido sua intimidade.

"Suas Altezas Reais estão profundamente tristes por saber que uma publicação francesa e um fotógrafo invadiram sua privacidade de uma maneira grotesca e totalmente injustificável", afirma a nota.

"O incidente lembra os piores excessos da imprensa e dos paparazzi durante a vida de Diana, Princesa de Gales, e por isso é ainda mais perturbador para o duque e para a duquesa", ressalta o comunicado.

Segundo o Palácio de St.James's, representantes dos duques estão consultando seus advogados para considerar as medidas que podem ser tomadas contra a revista "Closer", que publicou as imagens.

De acordo com fontes reais citadas pela emissora "BBC", as fotos são autênticas.

O príncipe William e sua esposa estão atualmente em uma viagem de nove dias pelo sudeste asiático em representação da monarca britânica, por ocasião do Jubileu de Diamante de Elizabeth II.

O casal se inteirou da existência dessas fotos e dos planos da revista de divulgá-las nesta manhã em Kuala Lumpur (Malásia) enquanto tomavam café da manhã.

A "BBC" informou que várias agências francesas ofereceram imagens do casal durante suas férias na semana passada nesse país que foram rechaçadas pelos meios britânicos, apesar de não estar claro se entre essas fotografias estavam as do topless de Kate.

A notícia sobre as fotos surge depois que no mês passado o site americano de fofoca TMZ publicou duas fotos do príncipe Harry, irmão mais novo de William, nu em um quarto de um hotel de Las Vegas.

No Reino Unido, apenas o tabloide sensacionalista "The Sun" publicou essas imagens do filho mais novo de Charles e da falecida Diana de Gales.

