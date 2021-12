William e Kate esperam bebê

O príncipe William e a princesa Kate esperam seu primeiro filho, informou nesta segunda-feira o Palácio de Saint James. Funcionários do palácio disseram que a duquesa de Cambridge sentiu fortes enjoos pela manhã e encontra-se em repouso em um hospital de Londres.

William é o segundo na linha de sucessão ao trono do Reino Unido, atrás apenas de seu pai, o príncipe Charles. Com isso, considera-se elevada a probabilidade de seu primeiro filho ou filha vir um dia a tornar-se monarca.

Funcionários do palácio disseram que, seja menino ou menina, o nascimento da criança a colocará automaticamente atrás de William na linha de sucessão ao trono. As informações são da Associated Press.

adblock ativo