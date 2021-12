William e Kate comemoram aniversário de casamento

O príncipe William e sua esposa, Kate Middleton, comemoram seu segundo aniversário de casamento com a popularidade em alta, a quatro meses do nascimento de seu primeiro filho, que será terceiro na linha de sucessão ao trono britânico.

No dia 29 de abril de 2011, o filho mais velho do príncipe Charles e sua esposa foram vistos por uma multidão em uma majestosa cerimônia, realizada na abadia de Westminster, em Londres, e marcada pelo patriotismo.

O casamento foi, sem dúvida, o evento mais esperado do ano, pelo qual milhares de pessoas, tanto britânicos como estrangeiros, foram às ruas da capital para receber os futuros reis do Reino Unido.

Desde então, o casal foi visto em vários atos públicos mostrando seus melhores sorrisos, ao mesmo tempo em que se transformavam em alvo de paparazzi, que encontraram na simpatia e na beleza de Kate um grande filão.

A duquesa de Cambridge é uma das mulheres mais fotografadas e imitadas do país e a imprensa documenta cada um de seus movimentos e vestimentas, que não demoram em ser copiados por milhares de jovens britânicas.

De fato, seu vestido de noiva - um modelo de Sarah Burton, diretora de criação da firma de Alexander McQueen - foi plagiado em instantes por várias empresas chinesas e colocado à venda em portais de internet do país asiático, poucas horas depois da cerimônia.

Nestes dois anos, o casal se esforçou para passar uma imagem de normalidade e, a princípio, o casal continuará cumprindo com seus compromissos durante a data de seu segundo aniversário.

Na agenda de Kate está uma visita ao centro infantil de doentes terminais "Naomi House", no condado inglês de Hampshire, inaugurado em 1997 por seu sogro, o príncipe Charles, segundo confirmou a Clarence House.

Espera-se, além disso, que o príncipe William, cuja popularidade foi se alternando com a de seu pai nas pesquisas de opinião, também continue com suas obrigações com as Forças Armadas como piloto de helicópteros de busca e resgate no País de Gales.

Desde seu casamento em 2011, os duques não conseguiram escapar de um ou outro escândalo na mídia, como a publicação de imagens de Kate em topless enquanto o casal passava o verão em uma mansão da Provença (França) de Lorde Linley, sobrinho da rainha da Inglaterra, Elizabeth II.

Os duques souberam de sua existência durante sua viagem pelo sudeste asiático, representando Elizabeth II, por ocasião de seu Jubileu de Diamante (seus 60 anos no trono), e motivou que a casa real recorresse à justiça para proibir a divulgação das imagens.

Mas à margem de desencontros ocasionais, a imprensa encheu páginas com o anúncio no dia 3 de dezembro de 2012 de que o casal espera seu primeiro bebê.

O Palácio de Saint James foi forçado a antecipar a notícia, pois Kate teve que ser internada em um hospital de Londres ao sofrer hiperemese gravídica, um transtorno comum nas grávidas que causa náuseas e vômitos a partir das cinco semanas de gestação.

A quatro meses do nascimento do "Royal Baby" - como já lhe chamam alguns meios de imprensa -, o primeiro neto do príncipe Charles e o terceiro bisneto de Elizabeth II está destinado a ocupar um dia o trono da Inglaterra, seja homem ou mulher.

Em outubro passado, a arcaica discriminação entre homens e mulheres, e que durante 300 anos regeu o destino da monarquia britânica, chegou ao fim, após o acordo para suprimir a prioridade do homem na linha de sucessão à Coroa.

Em uma histórica decisão, os 16 países da Comunidade Britânica de Nações (Commonwealth) que têm a rainha Elizabeth II como chefe de Estado acertaram modificar suas respectivas leis para que os filhos e filhas dos futuros reis tenham igualdade de direitos na hora de herdar o trono.

adblock ativo