William e Kate batizam novo príncipe em cerimônia exclusiva

Apenas 21 pessoas foram convidadas para o batizado do príncipe George, nesta quarta-feira, 23, num sinal de quanto os pais pretendem proteger a privacidade de um bebê nascido para ser rei.

O príncipe William, cuja mãe Diana morreu em um acidente de carro em Paris, em 1997, ao ser perseguida por paparazzi, e a esposa Kate convidaram apenas familiares muito próximos e padrinhos, de acordo com uma lista de convidados divulgada antes da cerimônia.

A rainha Elizabeth e o marido, príncipe Philip, o herdeiro do trono, príncipe Charles, e a esposa, Camilla, e o irmão de William, Harry, vão participar da cerimônia em que o arcebispo de Canterbury, Justin Welby, vai batizar o bebê de três meses com a água do rio Jordão.

Embora o batismo sejsejaá realizado a portas fechadas na Capela Real do Palácio de St. James, simpatizantes aglomeram-se do lado de fora, na esperança de ver os convidados que chegam ao edifício do século 16 no centro de Londres.

Milhões de pessoas assistiram à cobertura da mídia sobre o casal em julho, quando eles deixaram o hospital com o filho -- a única aparição pública de George desde o nascimento, em 22 de julho.

Os pais chamaram seis amigos e a prima de William Zara Phillips como padrinhos, quebrando a tradição de escolher sempre dignitários reais para assumir o papel cerimonial, em mais um passo do esforço para retratar uma imagem mais informal e moderna diante dos britânicos abalados pela austeridade econômica.

Os pais de Kate, Michael e Carole Middleton, e a irmã dela, Pippa, também vão comparecer à cerimônia. Uma amiga da princesa Diana, Julia Samuel, será uma das madrinhas, ao lado da amiga de infância de Kate Emilia Jardine-Paterson.

Um porta-voz real disse que George estaria usando uma roupa de cetim branco que é uma réplica de uma feita em 1841 para o batismo da filha mais velha da rainha Victoria. Um camada de um bolo feito para o casamento de Willam e Kate em 2011 será servido em um chá após o batismo.

adblock ativo