William Bonner brinca com chegada dos 50 anos

William Bonner deixou a seriedade de lado, como é de costume em suas redes sociais, para brincar com a proximidade de seu aniversário. O apresentador do Jornal Nacional completa 50 anos neste sábado, 16, e fez um post bem humorado, em seu Twitter, para lembrar a data.



Alô? Doutor? Bom dia, doutor. Desculpe a hora. Mas é que eu acordei com uma sensação estranha. Tipo... Como se eu tivesse uns 50 anos... — William Bonner (@realwbonner) November 16, 2013

Na sexta-feira, 15, ele escreveu sobre seu primeiro meio século de vida:.

Neste momento, o tio do pijamão listrado se concentra na gravidade das horas que antecedem o cumprimento de seu primeiro meio século de vida — William Bonner (@realwbonner) November 15, 2013

Mas quem anda brilhando é sua esposa, Fátima Bernardes, que, atualmente, apresenta um programa nas manhãs da rede Globo. Neste ano, Fátima foi eleita a Mulher Extraordinária pelo prêmio Contigo! de Televisão.

Em seu agradecimento, ela fez um discurso emocionado em homenagem a algumas famosas. "Até chegar aqui, eu não sabia o que seria uma mulher extraordinária. Eu não sei dizer ainda o que é, mas acho extraordinário poder me reinventar, ter a chance de aprender uma coisa nova diariamente. Era o que eu buscava e o que eu queria neste ano. Obrigada aos que votaram. Foi um voto de confiança", disse.



Fátima, que completou 51 anos recentemente, é casada com William desde 1990, com quem dividiu a bancada do Jornal Nacional por quase 13 anos. Eles são pais dos trigêmeos Vinícius, Laura e Beatriz.



