Whoopi Goldberg solta pum ao vivo em programa

A atriz Whoopi Goldberg provocou risos entre os colegas depois de soltar um pum barulhento ao vivo. Whoopi não conseguiu se controlar durante o programa The View, da emissora americana ABC. Após o episódio, ela se desculpou e se afastou dos colegas. "Me perdoem. Agora eu me sinto muito melhor", brincou.

A atriz e apresentadora Rosie O'Donnell foi abanar o local e brincou com a colega: "Aqueles burritos de café da manhã podem te matar".

Essa não é a primeira vez que Whoopi solta um pum ao vivo no programa. O mesmo aconteceu em 2011.

