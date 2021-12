Wesley Safadão vai puxar bloco no Carnaval

Wesley Safadão vai estrear em cima do trio e puxando um bloco no Carnaval de 2015 em Salvador. O cantor vai comandar o Pirraça/Fecundança que já tem Jorge & Mateus como atração. A dupla sairá no domingo e Wesley, na terça-feira, último dia da folia.

O valor do abadá será de R$ 450, com Jorge e Mateus e R$ 350, com Wesley, e está sendo vendido nos balcões da Line Bilheteria, Axé Mix e Reino da Folia.

adblock ativo