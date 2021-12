Wesley Safadão vai doar os R$ 575 mil do cachê que recebeu para animar o São João de Caruaru no sábado, 25. O show chegou a ser embargado pela justiça, por suspeita de superfaturamento, mas foi liberado e o cantor se apresentou normalmente.

"O que quero dizer para vocês é que, de todo o meu cachê, eu não vou pegar um centavo desse show de hoje. Porque música é isso! Amo o que faço! Deus já me abençoa demais. Todo meu cachê vai ser revertido para as instituições de caridade aqui da cidade", disse Safadão durante o show.

"Se o problema for dinheiro, vou cantar em Caruaru nem que eu cante de graça. O problema foi resolvido. O que tinha que ser provado foi provado... O problema do país não é culpa minha, não! O problema do país não é meu! É o governo que tem que resolver! É o governo que tem que pagar bem os professores. Não sou eu, não", completou.

Wesley Safadão doa cachê polêmico de show em Caruaru

