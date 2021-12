Os atores Wagner Moura e Leandra Leal se uniram ao time que defende a campanha 'Da Proibição Nasce o Tráfico', do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania.

A campanha pretende mostrar a ineficácia da 'guerra' contra as drogas e afirma que essa abordagem mata mais brasileiros do que as próprias substâncias.

"Você não precisa usar nem aprovar o uso de drogas para entender que a política de repressão não funcionou", afirma Moura.

Estadão Conteúdo Wagner Moura e Leandra Leal participam de campanha contra a 'guerra às drogas'

adblock ativo