Joelma deu a entender, em u mshow na noite desta sexta-feira, 28, que pode seguir a carreira gospel quando fizer o último show com a banda Calypso, no dia 31 de dezembro. "Eu sei que está sendo difícil, tudo no ínicio é difícil, mas não é impossivel. Para Deus não existe impossível. Obrigada a todos que me acompanharam até aqui no Calypso. Dia 31 de dezembro é meu último show aqui nessa banda. A partir daí eu vou servir a Deus", disse no microfone.

A cantora vai deixar a banda após se separar de Chimbinha, que também faz parte da Calypso. A banda ainda pode continuar, mas com uma nova cantora - depende de Chimbinha, que também é dono do grupo. Durante uma apresentação, Joelma apontou para Chimbinha na hora do refrão da música "A Lua me traiu", dando a entender que o motivo da separação foi traição - e Chimbinha já pediu desculpas pelo deslize.

Da redação "Vou servir a Deus", diz Joelma em show

