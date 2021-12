"Vou colocar mais lenha na fogueira do carnaval", diz Psy

O cantor sul-coreano Psy, autor do sucesso "Gangnam Style", vídeoclipe com mais de um bilhão de acessos no Youtube, já está em Salvador e concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, 8, no Hotel Mercury Boullevard.

O astro vai participar do Bloco Cocobambu, no circuito Dodô (Barra-Ondina) com a cantora Claudia Leitte nesta sexta, segundo dia de festa. Antes, ele passa pelo camarote Expresso 2222, onde vai cantar no palco comandado por Preta Gil.

Na coletiva, que teve a participação da apresentadora Sabrina Sato e das gêmeas Bia e Branca, do nado sincronizado, o coreano falou que essa é a primeira vez que vem ao Brasil e ficou encantado com a paixão dos brasileiros.

Segundo Psy, o que mais quer e se divertir no Carnaval de Salvador. "Carnaval já é uma doideira sem minha presença. Eu vou colocar mais lenha na fogueira, curtir muito e comer muito da culinária baiana", disse, encantado com a cidade.

Sabrina perguntou ao coreano sobre uma entrevista em que ele disse ser normal durante o dia e maluco a noite. "Isso tem a ver com a letra da música. No palco eu sou de um jeito, me transformo. Mas, durante o dia eu sou assim como vocês estão me vendo", respondeu.

No final da entrevista, Sabrina entregou um pandeiro ao rapper que tocou enquanto ela e as gêmeas Bia e Branca sambavam. Quando pedido para fazer a famosa dancinha do Gagnam Style, Psy apenas fez o gesto da coreografia e disse que estava guardando energias para o Carnaval.

Após o desfile, ele ficará no camarote da cantora. Cláudia Leitte comemora a atração e afirma ser "uma honra recepcionar o Psy".

adblock ativo