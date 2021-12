Vocalista do Raça Negra garante: "está todo mundo bem"

Luiz Carlos, vocalista da banda Raça Negra, tranquilizou os fãs após aparecer e falar com a imprensa sobre o acidente que banda sofreu na BR-101, próximo à cidade de Goiânia, na madrugada desta segunda-feira, 20. "Graças a Deus está todo mundo bem", disse.

O cantor ainda falou por telefone com Fátima Bernardes, durante o programa Encontro, na manhã desta segunda-feira, 20, e falou do susto que banda levou.

"O ônibus perdeu o controle e capotou. Foi uma coisa assustadora. A gente nunca tinha passado por isso. Mas está todo mundo bem. A gente olha para o ônibus e pensa como saiu vivo dali", disse.

Levemente ferido, Luiz Carlos atribuiu o ocorrido "a coisa do destino, que não dá para prever".

O ônibus que o grupo viajava derrapou e tombou na estrada, deixando 12 pessoas feridas, inclusive Luiz Carlos. Os feridos foram levados para o Hospital Miguel Arraes, na cidade de Paulista, em Recife.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) relatou que o veículo trafegava na região da Mata Norte de Pernambuco, quando sofreu um capotamento. O motorista do ônibus que a banda viajava colidiu com a mureta de proteção e tombou na pista. Um caminhão que passava na hora não conseguiu frear a tempo e se chocou com o veículo.

A banda havia realizado um show em Natal (RN) e voltava para Recife (PE), de onde embarcaria em um voo com destino a Salvador. Eles iriam se apresentar em A Melhor Segunda-Feira do Mundo, ensaio comandado pela banda Harmonia do Samba, no Wet'n Wild, na avenida Paralela.

