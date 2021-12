Vocalista do Maroon 5 é eleito homem mais sexy do mundo

O cantor Adam Levine, vocalista do grupo de rock Maroon 5 e jurado do programa "The Voice" nos Estados Unidos, foi eleito o homem mais sexy do mundo pela revista People, anunciou a publicação na terça-feira, 19.

O também compositor de 34 anos, noivo da modelo Behati Prinsloo, da Victoria's Secrets, disse à revista People que foi pego de surpresa pelo anúncio. "Como músico, você tem fantasias de querer ganhar Grammys, mas eu realmente não acho que este (prêmio) estava sobre a mesa", disse Levine.

"Eu fiquei surpreso e atordoado e quase parecia que eles estavam brincando, mas não estavam, de modo que é legal." Levine se junta a uma ilustre lista de vencedores anteriores do prêmio, incluindo Channing Tatum, Brad Pitt, Johnny Depp, Ryan Reynolds, George Clooney e Matt Damon.

