Vocalista do Babado Novo tem festa surpresa de aniversário

No mesmo dia em que se comemora a Independência do Brasil, nesta sexta-feira (7), Mari Antunes, vocalista da banda Babado Novo, festeja mais um ano de vida. Para a data não passar em branco, fãs da artista e a produção do grupo fizeram uma surpresa para ela, na noite desta quarta-feira (6), durante uma apresentação no Salvador Norte Shopping.

Emocionada, a moça retribuiu com um show que durou cerca de duas horas. Além da música nova de trabalho "Namorar", a cantora também relembrou antigos sucessos da banda.

