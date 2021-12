Voa Dois abre série de ensaio com Xanddy e Duas Medidas

Nesta sexta-feira (31), a banda Voa Dois iniciará uma série de ensaios no Zen Dining & Music, no Rio Vermelho. A primeira noite do projeto "Vai Vai Vai", que é o nome da música de trabalho do grupo liderado pela cantora Kate, contará com a participação de Xanddy, do Harmonia do Samba, e da turma da banda Duas Medidas.

adblock ativo