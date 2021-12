Vizinhos de Maria Gadú não querem ela no prédio, diz coluna

Os vizinhos da cantora Maria Gadú não estão satisfeitos com a presença da atriz no prédio. Segundo o colunista Leo Dias, eles estão promovendo um abaixo-assinado com o intuito de despejar a cantora do apartamento onde ela vive, em uma rua do tranquila do bairro da Urca, um dos endereços mais caros do Rio de Janeiro.

A razão pelo pedido de despejo alegado pelos outros moradores seria as contantes reuniões de amigos que cantora promove na residência a qualquer dia ou hora. O incômodo é tanto que a mobilização ainda conta com o apoio dos vizinhos do prédio da frente. Gadú desembolsa cerca de R$ 10 mil por mês para pagar o aluguel do apartamento.

A assessoria de imprensa da cantora informou à coluna que Maria Gadú nunca recebeu nenhuma reclamação sobre barulho no apartamento.

