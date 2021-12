Viviane Araújo vai processar motel de Salvador

Viviane Araújo não gostou da propaganda de um motel de Salvador que espalhou outdoors pela cidade com a hashtag #saidaruaviviane, uma alusão ao vídeo de sexo em uma rua que supostamente foi feito pela atriz da novela Império.

Em entrevista ao site F5, do grupo Folha, a advogada de Viviane, Regina Notini, disse que o motel será notificado. "Vou entrar com um pedido de liminar para que eles retirem essa propaganda desrespeitosa e entrar com um pedido de dano moral", disse Notini.

A advogada também contou ao F5 que a atriz ficou chateada com a propaganda. A atriz negou ser a pessoa do vídeo, e já perdeu trabalhos por causa disso.

