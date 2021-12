Viviane Araújo: polícia identifica responsável por boato

A Delegacia de Repressão a Crimes de Informática identificou a responsável por espalhar o boato sobre o vídeo de sexo supostamente protagonizado pela atriz Viviane Araújo.

Segundo informações do Jornal Extra, a acusada é uma assessora de imprensa que não teve o nome revelado e se apresentou à polícia na última segunda-feira, 13.

A investigação corre em sigilo, por isso ainda não foram divulgadas informações mais precisas sobre o caso. A identidade da acusada será revelada no prazo de 10 dias, quando o inquérito será concluído.

O vídeo foi gravado pelo circuito interno de um condomínio no Morumbi, em São Paulo, no dia 14 de setembro, e mostra um casal fazendo sexo na rua. Após a repercussão das imagens, um empresário e sua amante se apresentaram como protagonistas do vídeo.

adblock ativo