Viviane Araújo pode integrar elenco de novela global

A atriz e dançarina Viviane Araújo, que venceu o reality show "A Fazenda 5", da Record, recebeu um convite para estrelar a próxima novela de Aguinaldo Silva, no horário das nove, na Globo. A trama está prevista para ir ao ar em 2015.

Em entrevista à "Caras Online" desta quarta-feira (12), Viviane disse ter se surpreendido com o convite: "Fiquei muito surpresa. Nervosa. Meu coração bateu a mil. Quando fiz a entrevista para o site dele [Silva], ninguém havia me falado nada. Só vi quando matéria foi ao ar. Fiquei me sentindo lisonjeada", revelou.

A proposta oficial ainda não veio, uma vez que o autor Aguinaldo Silva está em Portugal.

