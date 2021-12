Viviane Araújo perde trabalhos por causa de vídeo de sexo

Mais um capítulo do caso Viviane Araújo veio à tona nos últimos dias, após a divulgação de um vídeo em que uma mulher parecida com ela aparece fazendo sexo na rua. Apesar de afirmar que se trata de uma sósia, a atriz já perdeu duas campanhas publicitárias, pois as empresas responsáveis desisitiram de contratá-la.

A informação foi divulgada pela colunista do R7 Fabíola Reipert. Além do cancelamento das campanhas - uma delas era um catálogo de roupas sensuais -, a colunista mostrou ainda uma fotomontagem que vazou na internet, em que a mulher do vídeo aparece com uma tatuagem semelhante à da atriz.

O vídeo teria sido gravado em 14 de setembro, mesmo dia em que Viviane estaria com amigos em um restaurante. Ela publicou uma foto que comprovaria o encontro.

"Nas fotos do restaurante, o horário que aparece é as 04h59. O vídeo erótico começa logo depois, às 05h17", escreveu a colunista.

Entretanto, de acordo com Fabíola Reipert, surgiu outra foto da atriz com um homem parecido com o protagonista do vídeo. Coincidentemente, a atriz estava com a mesma roupa da foto em que aparece com amigos.

