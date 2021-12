Viviane Araújo nega que mulher em vídeo de sexo seja ela

A atriz e sambista Viviane Araújo, que está no ar na novela "Império" (Globo), tomou um baita susto após um vídeo com uma mulher muito parecida com ela fazendo sexo com um homem no meio da rua vazar na internet.

Em reposta à coluna de Léo Dias, do jornal "O Dia" - que divulgou a imagem do vídeo -, a atriz afirmou que não é ela na filmagem. "Estou bem tranquila quanto a isso. Minha advogada já me enviou um vídeo. Parece, mas não é", disse.

Viviave contou ainda que "nesse dia, (e) no horário, estava chegando do samba com uma van. Eu e uns amigos. Eu não sei quem é esse homem que está no vídeo. Se fosse com o Radamés, eu não teria nem como negar. Mas eu não conheço aquela pessoa. Já estamos tomando as providências necessárias para quem sair por aí dizendo que sou eu".

A atriz é noivo do jogador Radamés, que joga pelo Fluminense.

