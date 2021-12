Viúvo de Emílio Santiago entra na Justiça por pensão

Um suposto viúvo do cantor Emílio Santiago, que morreu no dia 20 de março deste ano, entrou na Justiça pedindo pensão. Segundo a coluna de Léo Dias, do jornal "O Dia", Tadeu Ribeiro Francisco, que é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mantinha um relacionamento não oficial com Emílio há 18 anos. Por conta disso, Tadeu solicita o reconhecimento da união.

Ainda de acordo com Léo Dias, as cantoras e amigas Alcione e Leny Andrade foram convocadas para serem testemunhas da relação de Emílio e Tadeu no processo. Apesar disso, elas não quiseram falar sobre o assunto com o colunista.

Entre os bens do cantor estão imóveis em alguns estados brasileiros e um apartamento em Nova York, nos Estados Unidos. Há também registro de carros e joias. O valor de total herança, no entanto, ainda não foi divulgado.

