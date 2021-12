Nesta quarta-feira, 9, dia em que completa dois anos da morte do baixista da banda Charlie Brown Jr., Champignon, Claudia Campos postou um vídeo com um dueto inédito do casal.

A viúva do músico postou um vídeo da canção "Bright Light", composta por eles no início do relacionamento.

"Chegou o dia... E resolvi lembrar dessa data, que pra mim é dolorida, mas dechamechacha uma forma diferente. Lançar para o universo o porque de tudo... Foi por causa dessa nossa música, toda a nossa história", revelou Claudia, em um post no Facebook.

No clipe, Claudia e Champignon aparecem cantando e tocando juntos, além de cenas da filha do casal, Maria Amélia, de 1 ano e 7 meses.

O baixista também aparece no vídeo relembrando o início do relacionamento com Cláudia. "Nosso grande lance, nosso grande amor em comum é a música. A gente fez música juntos e nos apaixonamos por causa disso. E agora ela está grávida de 4 meses", diz ele.

Champignon foi encontrado morto com um tiro na boca em seu apartamento na região do Morumbi, em São Paulo. O baixista tinha 35 anos e estava em seu segundo casamento.

Assista ao vídeo postado por Claudia Campos:

Da Redação Viúva relembra morte de Champignon com vídeo inédito

adblock ativo