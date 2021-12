Viúva de Chico Anysio se casa com jovem empresário

Malga di Paula, a viúva do humorista Chico Anysio, morto em março de 2012, já tem um novo amor. Ela está casada com o empresário paranaense João Felipe Batista Fernandes, de 29 anos. A empresária assumiu oficialmente o relacionamento nesta terça-feira, 14, e já apresentou João Felipe aos filhos do humorista. Felipe é 14 anos mais novo que Malga.

Malga e João Felipe foram morar juntos duas semanas depois do início do namoro. Ele deixou Londrina, no Paraná, para morar com ela no Rio de Janeiro. O casal ainda não oficializou a união no cartório.

O novo casal se conheceu trocando mensagens pelo Facebook.

adblock ativo