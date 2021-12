Viúva de Champignon: "Um ano sem você, uma vida de saudades"

Claudia Bossle, a viúva de Champignon, fez uma homenagem ao marido, que completa um ano de morto nesta terça-feira, 9 de setembro, e falou sobre a falta que sente dele. "Um ano sem você, uma vida de saudades, uma eternidade de amor", escreveu ela, em uma mensagem que postou nas redes sociais.

No texto, ela ainda pediu orações para o baixista. "Que essa corrente comece agora, com essa oração tão repleta de amor e benevolência. A todos os que o amam e todos os benfeitores que o amparam. Peço que oremos todos juntos o imaginando de branco, com "cataovo branco" sorrindo, alchachachegre, com muita luz violeta o fluidificando e fazendo que ele acenda muito mais essa noite, com a força do nosso amor e da nossa corrente de luz, paz e oração. Champignon é muita luz! Luiz Carlos Leão Duarte Jr é pura luz! Te amamos!", disse Claudia.

Ela ainda publicou um vídeo no qual Champignon aparece declarando seu amor a ela. "Esse é o tipo de amor que não acaba nunca. Eu sou um cara muito feliz, muito feliz por ter vc aqui de volta pra mim sabe ... toda vez que vc ver esse vídeo eu quero que você veja na minha cara o quanto eu te amo, o quanto eu quero você aqui comigo. E que a nossa vida vai ser muito especial juntos ...Te amo, muito", disse o músico no vídeo. "Isso é só o recomeço amor, esse é só o primeiro dia do resto ode nossas vidas juntos", responde a esposa.

Claudia contou que guarda o vídeo para mostrar para a filha do casal, Maria Amélia. "É pra eu mostrar pra Amelinha, da onde ela veio, do amor que ela veio. Paz, luz, serenidade para seguirmos nossas vidas", disse.

Luiz Carlos Leão Duarte Júnior, o Champignon, morreu quando Claudia estava no quinto mês de gestação. Ele foi encontrado morto em seu apartamento, em São Paulo, com um tiro no rosto.

O baixista do Charlie Brown Jr foi enterrado em Santos, no mesmo cemitério onde está o corpo de Chorão, que morreu apenas seis meses antes, vítima de overdose.

