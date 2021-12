Vítima muda depoimento e ator global deve ser solto

O ator global Vinícius Romão de Souza, de 26 anos, que foi preso suspeito de ter assaltado uma mulher, no último dia 10, no Rio de Janeiro, poderá deixar a prisão a qualquer momento.

Segundo informação publicada no jornal Extra, o delegado Niandro Lima, titular da 25ª Departamento de Polícia (DP/Engenho Novo), local onde a queixa foi registrada, disse que a mulher que acusava o ator prestou um novo depoimento por mais de uma hora nesta terça-feira, 25, e admitiu ter se enganado no reconhecimento.

O policial contou ainda que informará o Tribunal de Justiça sobre o ocorrido.

Em seu depoimento, Dalva da Costa Santos disse que, assim que chegou em casa, após registrar o roubo no dia 10 deste mês, ficou "meditando" a respeito da autoria do crime. Segundo ela, Vinícius parecia sincero ao dizer que não havia realizado o assalto e que tudo não passava de um engano.

Ela disse que realmente ficou em dúvida e que, no dia seguinte de manhã, pensou em ir à delegacia para retirar queixa. Mas não o fez por não ter o dinheiro da passagem.

Ela justificou o fato de ter errado no reconhecimento por ter visto apenas de relance o rosto do homem que a assaltou, em um local onde não havia luminosidade. Ainda de acordo com ela, o rapaz que levou sua bolsa vestia bermuda e camisa pretas e tinha cabelo black power - o mesmo tipo usado pelo ator.

Vinícius está preso na Casa de Detenção Patrícia Acioli, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, acusado de roubar a bolsa da mulher. Ele divide a cela com outros 15 detentos.

