Virose faz Jorge Ben Jor cancelar shows

Os shows que Jorge Ben Jor faria esta semana com Los Sebosos Postizos, de quinta a domingo, no Sesc Pompeia, na zona oeste de São Paulo, foram cancelados por problemas de saúde do cantor. Segundo seu empresário, Maurício Ayres, Jorge foi diagnosticado com virose após apresentar sintomas como enjoos e febre. O músico foi aconselhado por seu médico a repousar durante dez dias e não fazer viagens internacionais - ele está em Miami. Não há previsão de novas datas. O Sesc São Paulo informa que fará a devolução dos valores referentes aos ingressos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

