Virgem do leilão vai participar de A Fazenda 6

A jovem Catarina Migliorini, que leiloou a virgindade - e desistiu da parte que lhe cabia no acordo - é uma das confinadas no programa A Fazenda 6, da Rede Record. O jornalista Léo Dias, do jornal O Dia, teve acesso à lista de todos os participantes do reality-show, que paga multa de 10% do contrato do cachê caso alguém confirme a presença antes da estreia.

Além da virgem do leilão, o time feminino vai contar com a dançarina Gracyanne Barbosa, a apresentadora Marimoon e a cantora Simony, além das estonteantes Aryane Steinkopf, Rayanne Morais, Larissa Riquelme e Andressa Urach.

Já os participantes masculinos da Fazenda 6 são: o rapper MV Bill, o ex-jogador Vampeta, o cantor Byafra, o repórter Franklin David, os atores Sérgio Höndjakoff e Davi Cardoso Jr., o personal stylist Matheus Mazzafera e o mister universo Diego Possadas.

Ainda de acordo com Leo Dias, Paulo Zulu e Cristina Mortagua estão na reserva, caso algum participante desista antes da estreia, no dia 19 de junho.

