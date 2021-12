Virgem do leilão será processada por empresário

Por essa, Ingrid Migliorini, a brasileira que leiloou a virgindade, não esperava. Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, o empresário Oscar Maroni, dono da famosa casa paulistana Bahamas, vai processá-la por ela ter negado que passou uma noite com ele em 2010.

Maroni teria um dossiê em que comprova que os dois deram entrada em um hotel, local onde ele alega ter tido um contato íntimo com Ingrid. Ele alega também que a jovem, na ocasião, teria oferecido a ele a virgindade por R$ 150 mil.

Ingrid rebate as acusações de Maroni e também vai processá-lo por calúnia, injúria e difamação. "Ele quer usar meu momento para aparecer.", afirma, ressaltando que não passou a noite com Maroni. Se os dois ficaram juntos, com certeza passaram a noite conversando, já que um laudo médico confirmou que Ingrid continua virgem.

Enquanto isso, o japonês que ganhou o leilão, e vai pagar US$ 750 mil (cerca de R$ 1,5 milhão), espera pacientemente pelo dia em que Ingrid se sentirá à vontade para cumprir a parte dela no acordo, já que o dinheiro dele já está disponível em uma conta.

