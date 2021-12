Virgem do leilão se apaixona e pode deixar japonês na mão

A catarinense Ingrid Migliorini está mais longe de concretizar primeira vez com o japonês que arrematou a virgindade dela por R$ 1,5 milhão. A jovem, que já fazia jogo duro se dizendo despreparada para a relação, agora diz que encontrou "alguém". "Estou dividida. Recebi propostas mais altas. Além disso, surgiu outra questão: conheci uma pessoa. Meu coração está balançado. Pode ser namorado, mas ele não sabe dos meus sentimentos por ele. Talvez a minha resposta ao japonês seja negativa. Não existe prazo para eu responda.", afirmou em entrevista ao Programa da Tarde, da Rede Record.

O japonês, que tem 53 anos, já jantou com a jovem e tudo, mas não ganhou nem um beijinho no rosto. "Conversei com ele, mas não toquei, nem beijei. Apenas o conheci pessoalmente.", disse Ingrid, que também é conhecida como Catarina Migliorini, nome que usou para homenager o Estado que nasceu, Santa Catarina. O dinheiro já está com uma advogada e, para a catarinense colocar a mão na bolada, precisa cumprir a parte dela no trato: ter a primeira relação sexual com o japonês. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos...

