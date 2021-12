Virgem do leilão já recebeu propostas acima de R$ 1,5 milhão

O japonês de 53 anos arrematou a virgindade dela por US$ 780 mil (cerca de R$ 1,5 milhão). Porém, a jovem Catarina Migliorini garantiu, na festa de lançamento da Playboy, na noite desta terça-feira, 15, que o valor já foi superado. "Recebi propostas melhores de pessoas aqui do Brasil mesmo, que não participaram do concurso, e estou analisando", disse.

A data exata em que o japonês vai usufruir da premiação ainda não foi fechada, apesar do dinheiro já estar em uma conta, só disponível para Catarina quando a primeira vez dela for consumada. "Não me importo com quem me compara com garota de programa, acho até que é uma profissão que deveria ser legalizada", defendeu.

Dentre as exigências para o ato, que será filmado para um programa de televisão australiano que organizou o leilão, estão: o japonês deve usar camisinha, não pode ter ninguém assistindo, não haverá beijo na boca e nada de sexo anal.

Catarina, que possui o nome de bastismo Ingrid, pretende aproveitar a fama que ganhou após o leilão para se lançar na carreira artística. "Se pintar algo, pretendo aproveitar".

adblock ativo