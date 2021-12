Virgem do leilão desiste de japonês

O japonês de 53 anos, que arrematou a virgindade de Ingrid Migliorini por US$ 780 mil (cerca de R$ 1,5 milhão), vai ficar na mão. A brasileira, que assina como Catarina Migliorini em homenagem à Santa Catarina, Estado onde nasceu, desistiu de ter a primeira noite com o vencedor do leilão. "O japonês tem a cultura muito diferente da minha. Já o brasileiro tem mais a ver comigo", disse ela em entrevista ao EGO.

Um brasileiro, que tem a identidade preservada a sete chaves por Ingrid, ofereceu uma quantia maior pela virgindade dela. "Ele chegou espontaneamente até mim, com seu jeitinho brasileiro, por fora do programa [que promoveu o leilão da virgindade]. Ele me contatou através de email e temos nos falado por Skype. Ainda não o conheci pessoalmente", revelou.

Ingrid já havia revelado que o brasileiro havia "mexido" com o coração dela.

