O clipe da música "Metralhadora" da Banda Vingadora ultrapassou nesta quinta-feira, 7, a marca de 1 milhão de visualizações. Em visita ao A TARDE, a vocalista da banda, Tays Reis, comemorou o número. Confira entrevista exclusiva com a cantora na edição deste sábado, 9, do Caderno 2 do Jornal A TARDE.

Da Redação Vingadora comemora 1 milhão de views em clipe

O clipe que foi lançado no dia 19 de dezembro, está causando bastante nas redes sociais, e fazendo vários artistas como, como Preta Gil, Anitta e Hugo Gloss se renderem a "arrochadeira" e compartilharem a vídeos e fotos dançando a coreografia.

Com ares de super produção, o vídeo que teve cerca de R$ 200 mil em investimentos já está levando o nome do grupo para o resto do país. Com agendas de shows lotada e marcada para se apresentar em vários eventos e programas de TV nacionais, a Banda Vingadora ainda promete mostrar muito ritmo com o "violino do poder".

