Vina Calmon será madrinha de festa para Iemanjá

A cantora da banda Cheiro de Amor, Vina Calmon, será uma das madrinhas da festa Yéyé Omo Ejá, no dia 2. O evento acontece na loja Nino Nogueira Decor, no Rio Vermelho.

Dão na Feijoada Yemanjá é Black

Outro evento no Rio Vermelho, durante os festejos à Rainha do Mar, é a Feijoada Yemanjá é Black. A festa será em um bar no Largo de Santana e terá como atração Dão e a sua Caravana Black.

MicroTrio fará ensaios abertos

Um dos movimentos musicais mais empolgantes do Carnaval de Salvador, o MicroTrio fará dois ensaios neste verão, no Restaurante Póstudo (Rio Vermelho). O primeiro será no domingo. O outro dia 8, sempre às 17h.

