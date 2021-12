Vina Calmon malha pesado para o Carnaval

Chegando próximo do Carnaval, a cantora Vina Calmon continua se preparando para enfrentar a maratona momesca. A vocalista da banda Cheiro de Amor, que estreia no bloco este ano, tem malhado em uma academia no Costa Azul, em Salvador.

Nas fotos, além do corpão, dá para perceber que a cantora está pegando pesado para não fazer feio no primeiro ano de Carnaval como vocalista do Cheiro. Ela vai se apresentar dois dias no Circuito Barra/Ondina (sábado no Yes e terça no Bloco Cheiro) e dois dias com o Bloco Cheiro no circuito Campo Grande (domingo e segunda).

