Vina Calmon está namorando Lucas Lucco, diz colunista

A baiana Vina Calmon, vocalista da banda Cheiro de Amor, está namorando o cantor Lucas Lucco. A informação é do colunista Leo Dias, do jornal "O Dia", nesta terça-feira, 1°.

Lucco teria sido o pivô do fim do relacionamento de cinco anos de Vina com Denny, cantor do grupo Timbalada.

Ainda de acordo com o colunista, além de negar que estejam juntos, Lucco e Vina também evitam ser vistos em público na companhia um do outro. Procurada pela publicação, a assessoria de imprensa de Lucas desmentiu o namoro: "Ele está solteiríssimo!".



Os rumores de um possível romane entre Vina e Lucas surgiram logo depois que eles gravaram o clipe da música "Proposta Indecente", da Cheiro de Amor. No vídeo, a cantora e o sertanejo aparecem em momentos "calientes". A música é uma versão para a canção "Propuesta Indecente", do cantor americano Romeo Santos.



Confira o vídeo abaixo:

