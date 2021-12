O musculoso ator Vin Diesel mostrou uma nova faceta em um vídeo publicado no Youtube nesta terça-feira, 28. Ele aparece dançando e dublando as músicas Dark Horses, de Katy Perry, e Drunk in Love, de Beyoncé.

O ator contou que o motivo da felicidade é que o DVD do último filme dele, Riddick 3, é o mais vendido dos Estados Unidos. "Não conseguiria isso sem vocês, muito obrigado! Estou muito empolgado", disse Diesel.

Confira a performance do ator:

Da redação Vin Diesel dança músicas de Katy Perry e Beyoncé em vídeo

