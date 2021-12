Vídeo revela como é pacote VIP no show de Justin Bieber

A passagem de Justin Bieber pelo Brasil rendeu polêmicas. O cantor foi visto saindo de uma casa de massagem em São Paulo e deixou o palco durante o show na cidade antes do que seria o final da apresentação, após alguém do público ter jogado uma garrafa no músico.

Agora, uma câmera escondida revelou como realmente é o "meet" e "greet" (traduzindo: encontrar e cumprimentar) do pacote "Justin Bieber VIP Meet & Greet Experience", pelo qual os fãs pagam R$2,8 mil para encontrar e cumprimentar o cantor nos camarins dos shows e ter acessoa pista vip.

Na gravação, fica claro que, na verdade, os fãs não tem nem tempo de dizer "oi" para o cantor, apenas tirar uma foto e são retiradas pelo segurança para dar espaço a outro fã. "CHOCADO ! 2.800 pra ser travada assim ?!", comentou um internauta no canal do Youtube onde foi postado o vídeo.

E no show do Rio de Janeiro, domingo, 3, um fã do cantor invadiu o palco enquanto Justin também estava sem camisa e foi retirado pelos dançarinos. O momento foi registrado pelo canal Popline.

