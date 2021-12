Vídeo publicado no youtube pelo usuário Humor Feminino alcançou, nesta terça-feira, 24, no início da tarde, mais de 660 mil pageviews. Os autores, possivelmente fãs de Beyoncé, editaram vídeo para comprovar as imitações que a brasileira Anitta faz da diva americana.

Imitação ou inspiração? Veja o vídeo para tirar suas dúvidas:

Vídeo quer provar que Anitta "imita" Beyoncé

