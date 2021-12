Vídeo mostra Xuxa de biquíni em festa do Atlético Mineiro

Está circulando nas redes sociais um vídeo da apresentadora Xuxa animando uma festa de Carnaval do Atlético Mineiro, em 1983.



Nas imagens, gravadas na abertura do Baile do Galo, no Estádio Mineirinho, em Belo Horizonte, a Rainha dos Baixinhos aparece de biquíni, segurando a bandeira do time mineiro, rebolando ao som de marchinhas de Carnaval.



Na época, Xuxa estava com 20 anos.



Veja vídeo:

Da Redação

