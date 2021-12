Para comemorar os 30 anos do Axé Music, a prefeitura de Salvador fez um clipe com os maiores artistas do ritmo baiano de todo esse período. No vídeo, nomes como Luiz Caldas, Saulo, Ivete Sangalo, Margareth Menezes, Márcio Victor, Xanddy, Tatau, Ninha, Armandinho, Adelmo Casé e Tuca cantam a música "Raiz de Todo Bem", lançada por Saulo em seu primeiro CD solo.

Porém, dois nomes importantes ficaram de fora: Cláudia Leitte e Bell Marques que não compareceram por indisponibilidade da agenda. O cantor Netinho, que está internado em São Paulo por problemas de saúde, também não está presente.

Confira o clipe oficial da homenagem

Da Redação Vídeo homenageia 30 anos do Axé Music sem Cláudia e Bell

adblock ativo