Vídeo de Justin Bieber com strippers pode vazar, diz jornal

Um vídeo erótico envolvendo o cantor Justin Bieber e duas strippers pode ser publicado a qualquer momento. A informação foi divulgada pelo jornal britânico Daily Mirror nesta terça-feira, 4.

Segundo o veículo de comunicação, imagens registradas por câmeras de segurança de uma boate na Austrália, em novembro do ano passado, mostram o astro teen arrancando a calcinha das dançarinas com os dentes e batendo no bumbum delas.

O vídeo teria vazado da boate e, segundo fontes do jornal nos EUA, "pode ir a público se o vendedor conseguir fazer um bom acordo com um comprador". São 12 minutos de gravação, que trazem imagens de Bieber em posições comprometedoras com as strippers.

