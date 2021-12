Vídeo de Bárbara Paz em cenas íntimas volta à web

Um vídeo com Bárbara Paz em cenas íntimas voltou a circular na web nos últimos dias. Nas imagens, a atriz aparece na frente da webcam exibindo os seios e o corpo de forma sensual.

A gravação, no entanto, é uma cena do filme "Gata Velha Ainda Mia", lançado em 2014, que passou a ser compartilhada por sites eróticos indevidamente.

Em seu perfil no Instagram, a atriz comentou o assunto e repudiou a atitude. "Um absurdo o que fazem com uma obra usando indevidamente e erroneamente as imagens, retirando uma cena do filme e colocando na web como se fosse um vídeo pessoal meu", escreveu a atriz, ao compartilhar um comunicado oficial da produtora Piloto Cinema e Televisão.

Bárbara Paz ainda fez um pedido. "Eu peço gentilmente que retirem esse vídeo e assistam sim o filme inteiro na íntegra como uma bela obra", escreveu.

No nota oficial, a Piloto Cinema e Televisão disse que "lamenta profundamente que o conteúdo da obra cinematográfica tenha sido utilizada de forma desonrosa e desaprova qualquer atitude desta natureza".

Gata Velha ainda Mia um filme produzido pela Piloto filmes e pelo Canal Brasil @canalbrasil por @paulomendonca Regina Duarte @reginabduarte @rafaelprimot aclamado pela crítica percorrendo o mundo em Festivais xx o filme está disponível no NOW e logo mais no CANAL BRASIL xxx Um absurdo o que fazem com uma obra usando indevidamente e erroneamente as imagens xx retirando uma cena do filme e colocando na web como se fosse um vídeo pessoal meu xxx NÃO é xx este é um grande FILME que merece todo o respeito assim como as atrizes xxxxxx eu peço gentilmente que retirem esse vídeo e assistam sim o FILME inteiro X na íntegra como uma bela obra dirigida por @rafaelprimot xxx Uma foto publicada por Bárbara Paz (@barbararaquelpaz) em Fev 28, 2015 às 8:53 PST

