Vida de jovem que leiloou virgindade pode virar reality

O documentário sobre Catarina Migliorini, jovem catarinense que leiloou a virgindade na internet, pode se tornar um reality show semanal. A informação é do site Huffington Post. Catarina arrecadou cerca de R$ 1,5 milhão com a atração Virgins Wanted, do diretor australiano Justin Sisely, que acompanharia um homem e uma mulher vendendo suas virgindades.

O projeto do reality show está sendo promovido por Sisely para ser negociada em uma feira de entretenimento francesa em outubro. "Não é uma série factual", disse o diretor ao Huffington Post. "Nós assinamos um contrato com um distribuidor internacional de conteúdo televisivo", explica.

Ainda segundo Sisely, existe a possibilidade da atração virar uma franquia. "Estamos considerando criar um 'Virgins Wanted 2'. Temos recebidos muitos contatos de virgens de todo o mundo dizendo por que eles devem ser os próximos a leiloarem suas virgindades", declara.

Depois de ficar conhecida na mídia, Catarina Migliorini posou para a edição de janeiro da Playboy.

adblock ativo